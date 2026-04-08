3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。今回の放送では、7月8日（水）に映像作品2タイトルが同時リリースされることが発表されました。 Mrs. GREEN APPLE大森元貴――Mrs. GREEN APPLEが昨年11月に公開したライブフィルム「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜F