■これまでのあらすじ義母は嫁を体の弱い子だと思っている。つわりに苦しむ嫁に「お腹の子のためなら食べられるはず」とアドバイスし、出産直後から翌日には歩くように強要するなど、嫁のことを励ましているつもりになっていた。今はつらくても、嫁もいつかわかってくれるはず…？出産後、綾乃さんは大変な思いをして育児をしているようでした。私が行って手伝ってあげないとね！おばあちゃんが来たからもう安心よ！それにしても