ドル売り反応、トランプ大統領が「米国はイランと核物質の排除で協力」と発言＝ロンドン為替 トランプ大統領は、「米国はイランと制裁・関税緩和を協議」「米国はイランと核物質の排除で協力」と発信している。これに反応して、再びドルが売られている。ユーロドルは1.1710レベル、ポンドドルは1.3470レベルに本日の高値を更新。ドル円は158.20台へと再び軟化している。 USD/JPY158.25EUR/USD1.1705GBP/USD