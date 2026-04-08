23:30 米週間石油在庫統計 9日 2:00 米10年債入札（390億ドル） 2:05 デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、経済および金融政策について講演（質疑応答あり） 3:00 米FOMC議事録（3月17日-18日開催分） ※予定は変更されることがあります。