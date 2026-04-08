岡本和真 PHOTO:Getty Images ＜4月7日(日本時間8日)トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ロジャーズ・センター＞ ブルージェイズの岡本和真内野手(29)が本拠地で行われたドジャース戦に「5番・三塁」で先発出場、7回の第3打席に山本由伸投手(27)から右中間へ二塁打を放った。 4打数1安打、1三振で、今季通算では42打数11安打、打率.262、2本塁打、3打点、19三振、5