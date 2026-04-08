タレントの山田まりや（４６）が近影や息子の姿を公開し、多くの反響が寄せられている。山田は８日までにインスタグラムで「＃１日警察署長Ｙａｈｏｏ！ニュースなど色々取り上げて下さいましてありがとうございます」と高輪警察署で１日署長を務めたことを明かし、キュートな警察官姿をアップ。ファンは「昔と変わらず可愛いですね〜」「めっちゃカワイイです」と絶賛した。また別の投稿では「息子とお花見お散歩中にパチ