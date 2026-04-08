クックパッドを使って日々料理をする皆さんから、料理のお悩みを募集！今回は「高校生男子のお弁当向けに、簡単に作れる、肉が入ったガッツリおかずレシピを知りたい！」という40代後半女性からのお悩みに対して、クックパッドのレシピ作者の方々に、素敵なレシピでご回答いただきましたのでご紹介します。 ▼揚げない、黒酢チキン南蛮 揚げ焼きにした鶏胸肉に黒酢・砂糖・醤油を絡めるだけ。揚げる手間なく、しっかりした味付け
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