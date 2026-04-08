◆アジアチャンピオンズリーグ２（ＡＣＬ２）▽準決勝第１戦Ｇ大阪０―１バンコク・ユナイテッド（８日・パナソニックスタジアム吹田）Ｇ大阪がホームでの第１戦でバンコク・ユナイテッド（Ｕ、タイ）に敗れた。準々決勝のラチャブリ戦に続いて、タイのクラブとの対戦となったＧ大阪は、まさかの形で先取点を献上。前半１５分、主将のＤＦ中谷進之介が、相手選手と競り合う中、自陣ペナルティーエリア内でハンド。バンコクＵ