中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京4月8日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は8日の記者会見で、イラン情勢についての質問に答え、中国は戦闘開始以降、一貫して停戦と和平の促進に取り組んできたと述べた。王毅（おう・き）外交部長が関係国外相と計26回にわたり電話会談を行い、中国政府中東問題特使が中東・湾岸地域を歴訪しシャトル外交を展開したほか、中国とパキスタンは湾岸・中東地域の平和安定