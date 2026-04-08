◇セ・リーグ巨人2―1広島（2026年4月8日マツダ）巨人の泉口友汰内野手（26）がワンスイングで劣勢のチームを救った。0―1で迎えた9回、無死二塁のチャンス。前日のカード初戦で7年ぶりセーブを挙げたばかりの相手3番手右腕・中崎が投じた初球、内角への143キロ直球を捉えると、打球が右翼ポール際に吸い込まれる。同じく中崎の初球を二塁打していたキャベッジを走者に置いての逆転3号2ラン。7回3安打1失点（自責0）と