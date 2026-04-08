◇プロ野球セ・リーグ 阪神 - ヤクルト(8日、甲子園)阪神は8回の絶好機を逃しました。1点を追う8回、ヤクルトのリランソ投手の悪送球や佐藤輝明選手の四球で、無死1、2塁の好機。ところが、5番の大山悠輔選手は追い込まれてからアウトコースの変化球で痛恨の併殺となり、甲子園の大歓声が静まりかえります。さらに2死3塁からは6番の木浪聖也選手は空振り三振。得点のチャンスを逃しました。