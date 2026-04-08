京都府南丹市で行方がわからなくなっている小学6年生についてです。8日、小学校では始業式が行われましたが、保護者からは不安の声が聞かれています。【写真を見る】約60人態勢で捜索していたが8日は…警察官やボランティアが登校見守る姿も高柳光希キャスター「小学6年生のスタートを切るはずだった安達結希さんですが、行方不明から16日。この後、通っている小学校では始業式が行われます」京都府・南丹市の園部小学校6年生の安