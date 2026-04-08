◇MLB ドジャース4-1ブルージェイズ(日本時間8日、ロジャース・センター)ドジャースはリリーフ陣が奮闘をみせ、ブルージェイズに連勝を飾りました。先発の山本由伸投手が3-1の7回、岡本和真選手の二塁打から、ノーアウト1、3塁のピンチを招いたところで降板。2番手のアレックス・ベシア投手は四球でノーアウト満塁としますが、気持ちのこもった投球で最大の窮地を無失点で切り抜けます。山本投手とハグをする様子もありました。8回