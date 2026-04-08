アメリカとイランが即時停戦で合意したことについて、中国外務省の報道官は「歓迎する」と評価しました。中国外務省毛寧 報道官「中国は関係国家が停戦に合意したことを歓迎する」中国外務省の毛寧報道官は、アメリカとイランの合意についてこのように述べたうえで、パキスタンなどの仲介努力を支持する考えを示しました。一方、中国がイランに対し、アメリカとの停戦に応じるよう働きかけたと報じられていることについては