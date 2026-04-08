実家とは疎遠なはずの夫が、こっそり新幹線に乗っていた…。しかも1回だけじゃなく、2週連続で目撃されているんです。夫は「人違いじゃない？」と笑って流しているようですが、舞子さんはどうにも引っかかっています。このまま信じていていいものなのか、モヤモヤは膨らむばかりで…気になりますよね。>>【まんが】夫にGPSを仕込んだら(ウーマンエキサイト編集部)