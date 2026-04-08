◇パ・リーグ楽天0ー1日本ハム（2026年4月8日楽天モバイル最強パーク）楽天の古謝樹投手（24）が9回1安打完投負け。4回先頭のカストロに浴びたソロ1発に泣いたが、「去年6回、7回で捕まる場面が多かったんですけど、そこを修正して投げきれた。今日の投球自体は良かった」と振り返った。カストロのソロは「コースの間違い。高め要求が真ん中にいってしまった感じです」と悔やんだ。9回を投げきったのはプロ初完封をマ