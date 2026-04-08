国会審議が進む一方で、高市早苗総理は中東情勢への対応も問われている。日本はこの外交問題にどう向き合っていけばいいのだろうか。【映像】トランプ氏との蜜月ぶりアピールした高市氏（実際の様子）ニュース番組『わたしとニュース』では、緊迫する中東情勢への対応や世論の動向について、国際政治学者の三牧聖子氏の見解を交えながら、選挙ドットコム副編集長の伊藤由佳莉氏とともに深掘りした。■イランとの直接交渉へ…求