パキスタンのシャリフ首相は8日、アメリカとイランが「即時停戦で合意した」とSNSで明らかにしました。シャリフ首相は合意について「即時発効する」としています。【写真で見る】米・イランどうなる？今後のシナリオは即時停戦で合意背景に何が今回の停戦を巡って、アメリカのトランプ大統領は…米・トランプ大統領（SNS）「イランへの攻撃を2週間停止することに同意した。これは双方による停戦だ」トランプ氏はこの停戦につい