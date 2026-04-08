「KAWAII LAB.」発の7人組女性アイドルグループ「CANDY TUNE」結成3周年を記念した初の写真集（宝島社／2026年4月22日発売）の表紙＆タイトルが2026年4月8日に発表された。 【写真】「CANDY TUNE」初写真集の表紙を見る 2024年にリリースされた「倍倍FIGHT! 」がTikTokの人気曲ランキング10週連続1位を獲得したアイドルグループ「CANDY TUNE」。写真集の撮影は、南国に行きたいというメンバーの希望