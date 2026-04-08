（宜蘭中央社）北東部・宜蘭県蘇澳鎮南方澳港で8日、同地としては今季初めてクロマグロが水揚げされた。重量は276キロ。捕獲したのは蘇澳船籍の漁船「全昌隆168号」で2年連続。船長の林宜俊さんは、「気分がいい」と喜びを語った。全昌隆168号は7日午前11時48分、漁業専門ラジオ「漁業広播電台」に対し、台日漁業取り決めが定める漁業水域でクロマグロを捕獲したと報告した。釣り上げた時に活魚であったことや、海上でえらや内臓を