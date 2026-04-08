懐かしい映像とともにさまざまな年の「きょうの出来事」を振り返る「ニュースアーカイブス」です。 【写真を見る】【ニュースアーカイブス】懐かしい映像とともに振り返るきょうの出来事今回は1989年の4月8日37年前のあの日のニュース【岡山】 まずは、今から37年前、1989年の4月8日のニュースです。 この日、お目見えしたのは「水辺のももくん」。岡山市の市制100年を記念したもので