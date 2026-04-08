（南京、台北中央社）中国を訪問中の最大野党・国民党の鄭麗文（ていれいぶん）主席（党首）は8日、「国父」と呼ばれる孫文が眠る南京の中山陵を参拝し、孫文が当時、「アジア最初の民主共和国である中華民国を創立した」と述べた。これに対し、台湾で対中政策を担う大陸委員会は同日、鄭氏が「言葉を濁す」形で中華民国について言及し、中国共産党の歴史的ナラティブ（語り）に呼応したことは「遺憾」だと批判した。鄭氏は参拝後