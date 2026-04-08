【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SIX LOUNGEが、4月29日にTVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』Season2のオープニングテーマ「さよならじゃない方がいい」を配信リリースする。 ■アニメの世界観を汲み取った歌詞に、SIX LOUNGEらしい爽やかなロックンロールサウンドが映える一曲 「さよならじゃない方がいい」は、アニメの世界観を汲み取ったナガマツシンタロウの歌詞に、SIX