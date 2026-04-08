火事があったのは北海道千歳市駒里にある鶏舎です。警察によりますと２０２６年４月８日午後7時半まえに通報がありました。これまでにけが人はいないということですが、この鶏舎ではニワトリ4万羽以上を飼育しているということです。現在も消防による消火活動が続いています。