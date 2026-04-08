台湾・嘉義市の日本料理店の店主がグーグルマップの口コミで低評価を付けた客に報復したことで裁判所から有罪判決を受けた。台湾メディアのETtodayが7日付で伝えた。2025年4月、蒋（ジアン）さんが夫と義母と共に同店を訪れた際、義母がわさびを気に入り、板前におかわりを注文した。しかし、会計の際にわさびの2回追加分の料金として300台湾ドル（約1500円）が加算されていることに気付き、店側と言い争いになった。蒋さんは退店