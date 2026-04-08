内閣府は8日、ことし3月分の小売りやサービス業などで働く人に景気の実感を聞く「景気ウォッチャー調査（街角景気）」を発表しました。景気の現状判断を示す指数（DI）は42.2で、前月より6.7ポイント低下しました。中東情勢の緊迫化にともなう原油高への懸念が背景にあるということです。DIは50を基準として、景気が回復しているか悪化してきているかを判断するもので、今回の指数は、ロシアのウクライナ侵略が始まった2022年2月の