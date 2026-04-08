3月15日の金鯱賞4着後、香港のクイーンエリザベス2世カップ（26日、シャティン芝2000メートル）に選出され、招待を受諾したジューンテイク（牡5＝武英、父キズナ）の鞍上がジョアン・モレイラ（42）に決まった。8日、武英師は「メンバーはもの凄く強いですが、状態の良さとコースに合いそうなのでオーナーと相談の上、受諾させていただきました。モレイラ騎手と凄く手が合うタイプだと思います。出るからには勝つことを考えて