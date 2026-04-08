「広島１−２巨人」（８日、マツダスタジアム）広島がまさかの逆転負け。連勝が２でストップし、勝率５割に逆戻りした。投手戦で野手陣は好守を連発した。名手・菊池は四回にはキャベッジのゴロをスライディングキャッチ。さらに七回には松本の二遊間を抜けそうなゴロを、逆シングルでスライディングキャッチしてアウトを成立させた。左翼手・ファビアンも七回に岸田のホームラン性の大飛球をジャンピングキャッチして先発・