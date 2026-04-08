Photo: にしやまあやか こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。毎日のハンドドリップ、これを使えばもっと美味しくできるかもしれません。今回サンプルをお借りして試してみたのが、抽出時の流速や比率までリアルタイムに可視化してくれる画期的な「Baristaコーヒースケール」。ドリップを数値で徹底管理すると味はどれくらい差が出るのでしょうか。浸