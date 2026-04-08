4月7日、東京都中央区の公式Xが「不審者情報」を投稿。それにジャングルポケットのおたけが反応したことで、話題となっている。「中央区の公式Xは【不審者に注意！】の見出しで《昨日午後10時35分頃、中央区日本橋人形町1丁目の路上において、帰宅中の女子高生を見てウィンクをした男性がいるという不審者情報がありました。不審な人を見かけたら、ためらわずに110番通報してください》と投稿。このポストは大拡散し、8日時点で1