Photo: 武者良太 優しく響く再生クオリティも推したい。みなさま。ヘッドホンやイヤホンに求めるものってなんですか？ 優先順位をつけるとしたらどうなりますか？なんとなくの肌感なんですけど、音楽再生時の音質とノイズキャンセリングの強さが1位2位となる方が多いんじゃないでしょうか。しかしオンライン会議やボイスチャットが増えた現在、マイクの音質、通話品質も重視したい。リスニン