3月20日に発売された【Uniqlo U（ユニクロ ユー）】の新作。シンプルな中にどこか新鮮なムードが漂い、日常の装いをアップデートしてくれそうです。ベーシックを軸にしながらも、パープルやクリームといったニュアンスカラーが加わり、色選びまで楽しめる展開に。注目を集めているコレクションなので、ぜひ早めにチェックして。 ミニマルな春のショート丈ブルゾン 【ユ