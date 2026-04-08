年末年始やお盆など長期休みになると同窓会の案内が届くという人もいるかと思います。卒業から年月が経つにつれ記憶の中の人物と目の前にいる人物が同一人物だと気づかないなんてこともあるのだとか。筆者の友人は生まれ育った地元で結婚し、建売の新築を購入しました。ある日隣人として引っ越しの挨拶に来た人物に驚いたそうです。 地元トークで盛り上がるも、隣人の正体が思い出せない！？ その理由とは……