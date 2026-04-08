ドジャース5連勝の裏で…ブルージェイズは6連敗米大リーグのドジャースは7日（日本時間8日）、カナダ・トロントでブルージェイズと戦い4-1で勝利した。チームは5連勝。先発した山本由伸投手は7回途中まで5安打1失点で今季2勝目を挙げた。一方のブルージェイズはこれで6連敗。昨季、最後まで世界一を争った両チームについた“明暗”に嘆きの声が止まらない。山本はブルージェイズの“天敵”だ。昨秋のワールドシリーズでは3試合