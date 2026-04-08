タレントで人気TikTokerの新谷あやかが6日、自身のインスタグラムで表紙＆巻頭を飾った同日発売の「週刊ビッグコミックスピリッツ」(小学館)をアピールした。 【写真】ふんわり衣装でグラブを手にハートまでキャッチされちゃう 「本日発売週刊『スピリッツ』買わんといかんよ？？」と書き出した新谷。「同時に、デジタル写真集を発売です！ ストーリーから購入ページに飛べるようにしとく