グラビアアイドルの西野夢菜が、3月31日発売の「週刊SPA!」(扶桑社)4月7・14日合併号の企画コーナー「このあと、どうする？」に登場した。 【写真】F砲とマシュマロが揃えば最強です 妄想デート撮の第79弾となる今回は、トレンディエンジェルのたかしが執筆したシナリオに沿って展開。雨が降る夜、突然僕の家に現れた、元カノの妹。ずぶ濡れの彼女を見かねて、僕はシャワーに入るよう促すが…という