「printed.analog camera.space」は写真家のSebastian Lay氏が公開しているウェブサイトで、3Dプリンターで自作できるフィルムカメラの情報を一覧表示できます。printed.analog camera.spacehttps://printed.analogcamera.space/printed.analog camera.spaceにアクセスすると3Dプリンター用のデータが公開されているカメラの情報がズラリと表示されます。各カメラには「外観写真」「名称」「概要」「関連リンク」「対応レンズフォ