クイーンエリザベス２世Ｃ・Ｇ１（４月２６日、香港・シャティン競馬場・芝２０００メートル）への出走を予定しているジューンテイク（牡５歳、栗東・武英智厩舎、父キズナ）は、ジョアン・モレイラ騎手＝ブラジル＝との新コンビで挑むことが４月８日、分かった。今回が初めての海外挑戦。香港のロマンチックウォリアーなど強豪との対決に向け、武英調教師は「メンバーはものすごく強いですが、状態の良さとコースに合いそうな