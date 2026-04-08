◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝４月８日、栗東トレセン１週間でグッと上向いた。ドリームコア（牝３歳、美浦・萩原清厩舎、父キズナ）は滞在中の栗東・ＣＷコースでモスクロッサー（５歳障害未勝利）を１馬身半追走。直線では内から並び、馬体をダイナミックに収縮させてゴールした。６ハロン８３秒７―１１秒２で２馬身先着。反応が鈍かった先週とは見違えるような軽快さだ。