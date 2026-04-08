武豊騎手＝栗東・フリー＝が８日、オフィシャルサイト内の「日記」を更新し、５日に行われた大阪杯の振り返りや今週末にアランカールと挑む桜花賞への意気込みなどをつづった。大阪杯ではメイショウタバルに騎乗し、昨年のダービー馬・クロワデュノールの後塵を拝した２着。結果は悔やまれるものの、「５８秒１で逃げて、１分５７秒７でまとめたわけですから、最後まで決して止まらなかったメイショウタバルの頑張りをどうか褒