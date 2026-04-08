歌手・千昌夫が娘夫婦や孫の顔出しショットを公開し、反響が寄せられている。８日までにインスタグラムで「長女ナターシャ夫婦孫娘Ｍｉｎａノースキャロライナー在住」（原文ママ）とつづり、長女夫妻と孫の３ショットをアップ。かわいらしい親子写真にフォロワーから「ナターシャさんは千昌夫さんににてます」「お孫ちゃんは娘さんと旦那さんにそれぞれ似ていて素敵ですね」との声が上がった。１９７７年に発売した「