HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第7話にて、有力候補のHIORI（津波古妃織・18歳）がスランプに陥った。1万4000人から選ばれた候補生4人がアメリカ・ロサンゼルスに渡り、最終審査を前に、1ヶ月にわたる過酷な合宿の日々を送っている。有力候補のHIORIだが、渡米直後に体調を崩してしまい、練習に参加できない日々が続いてしまっていた。なんとか回復し練習に参加し始めたものの、他の