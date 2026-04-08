俳優の桃井かおり（75）が7日、Instagramを更新。「#LA暮らし」とつけて投稿した自宅での様子に、さまざまな反響が寄せられている。【映像】桃井かおりのLAの自宅庭や広々とした自宅2015年、64歳のときにアメリカで音楽関係の会社を経営する日本人男性と結婚した桃井。Instagramでは、夫の誕生日を祝福してワイナリー巡りをした仲むつまじい夫婦ショットや、オシャレなインテリアが並ぶ暖炉のあるリビング、大きな木やバラなど