7回を無得点に抑え、グラブをたたくオリックスのエスピノーザ＝京セラドームオリックスが11安打を放ち、大勝した。一回に西川の2点二塁打で先制。五回は宗の2点二塁打などで3点を加えた。先発のエスピノーザは要所を締め、7回1失点で開幕2連勝。ロッテは攻守に精彩を欠き、4連敗を喫した。