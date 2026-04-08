◇パ・リーグ日本ハム１―０楽天（2026年4月8日楽天モバイル最強パーク）日本ハム・新庄剛志監督（54）は本塁打1本のみの1安打1―0勝利を振り返り、「面白かったね、今日。こういうゲームは」とゴキゲンだった。先発の北山は4回まで無安打の8回3安打無失点。指揮官は「いや、良かった。テンポ良かったし、変化球も良かった」と称えた。7回にボイドの打球を右腕に当てるアクシデントもあったが「打球がそれほど速くな