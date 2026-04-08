俳優の中谷美紀が、オーストリアでの“優雅な暮らしぶり”を公開し、反響を呼んでいる。【映像】中谷美紀の広大な自宅庭や夫・娘との2ショットこれまでもInstagramで、夫でドイツ出身のビオラ奏者ティロ・フェヒナーとの夫婦ショットや、4歳の時に出会ったという継娘・Jさんとの親子ショットなど、家族との日常を発信してきた中谷。また、移住したオーストリアの自宅の庭についてもたびたび発信し、2025年6月23日にはさくらん