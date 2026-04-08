「オリックス９−１ロッテ」（８日、京セラドーム大阪）オリックスの来日３年目の助っ人、アンダーソン・エスピノーザ投手（２８）が今季２度目の先発登板となったロッテ戦で７回６安打１失点と力投し、自身２連勝を飾った。今季初先発となった前回１日・西武戦（ベルーナ）ではＮＰＢ４６試合目で初の完封勝利。登板前に「過去はもう過ぎたことなので、次に集中している」とキッパリ。サブロー新監督率いるロッテについても