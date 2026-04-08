青谷真未の『流星と桜』（東京創元社）が3月31日（火）に発売された。 【画像】青谷真未の最新刊『流星と桜』発売 青谷真未は2012年、『花の魔女』で第2回ポプラ社小説新人賞・特別賞を受賞（受賞作は『鹿乃江さんの左手』と改題）し、デビュー。傑作学園ミステリであるデビュー作をはじめ、読書メーター第1位を獲得した恋愛小説のヒット作『君の嘘と、やさしい死神』や、本への愛を綴る青春ミステ