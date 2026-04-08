フリーランドはブルージェイズ戦で3安打と結果を出した(C)Getty Images下位打線も好調だ。現地時間4月7日、ドジャースのアレックス・フリーランドは、敵地ブルージェイズ戦に「9番・二塁」として先発出場し、3打数3安打1打点、2得点と活躍。チームも4-1で快勝し、3日の敵地ナショナルズ戦から5連勝、今季9勝2敗と開幕ダッシュに成功している。【動画】立ち上がりから全開！山本由伸がブルージェイズ打線を3者連続三振に斬る