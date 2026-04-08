女優の結城モエが７日、自身のインスタグラムを更新し、芸名を「結城萌」に改名することを明かした。結城は新年度についてつづった後「そして、この度ご報告があります。芸名を、"結城モエ"から"結城萌"に改めることになりました」と報告した。続けて「萌という名前は本名でもあり、母がつけてくれた名前です。『草木が芽を出す、めばえる、努力して目的を達する人』などの意味を含みます」と新しい芸名が本名であること